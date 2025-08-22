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Сплав

Музей Андеграунда
улица Добролюбова, 4

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 18+
Спектакли
Необычное

Про событие

Манекены, театр объектов, physical theatre. История преодоления в трёх частях. Спектакль основан на реальных событиях о несчастном случае, который кардинально изменил жизнь одного человека и неизвестным образом повлиял на остальных участников. Режиссёр: Павел Дитятин

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