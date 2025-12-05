Легендарные фолкеры, блестяще поднявшиеся на олимп российской и не только фолк-сцены, возвращаются в Екатеринбург, чтобы сыграть свою северную программу. В связи с этим тебя ждет не только мощный этно-драйв, но и холодное дыхание фьордов Исландии из которой группа едет в Екатеринбург.