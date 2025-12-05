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Spiritual Seasons

Нирвана
улица Шевченко, 9

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 1500₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Легендарные фолкеры, блестяще поднявшиеся на олимп российской и не только фолк-сцены, возвращаются в Екатеринбург, чтобы сыграть свою северную программу. В связи с этим тебя ждет не только мощный этно-драйв, но и холодное дыхание фьордов Исландии из которой группа едет в Екатеринбург.

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