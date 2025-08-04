Возраст 18+
Про событие
Спидфрендинг – простой способ завести новых друзей, когда ты уже взрослая. Это открытая среда, где все заранее готовы дружить или как минимум завести приятельские отношения. Всё просто: вы один на один с потенциальной подругой, быстрые вопросы, ожидание коннекта, который обязательно случится. Как это будет? В этот раз ты сможешь дать отдохнуть твоему внутреннему ребёнку. Всё, как в школе: пижамы, девичьи анкеты, подушки и лимонад. Можешь не переживать, что не найдётся темы для разговора, ведь рядом с тобой будет опытный психолог, который сможет добавить интересных вопросов. Ведущая: Полина Кузьминых — психолог. Осторожно, вход только для девочек. Более подробную информацию можешь уточнить у организатора —https://t.me/moment_vstrechi_ekb
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