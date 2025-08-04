ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Екатеринбург
  2. События

Спидфрендинг. Подруги

Встречи
улица Тургенева, 22

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+

Про событие

Спидфрендинг – простой способ завести новых друзей, когда ты уже взрослая. Это открытая среда, где все заранее готовы дружить или как минимум завести приятельские отношения. Всё просто: вы один на один с потенциальной подругой, быстрые вопросы, ожидание коннекта, который обязательно случится. Как это будет? В этот раз ты сможешь дать отдохнуть твоему внутреннему ребёнку. Всё, как в школе: пижамы, девичьи анкеты, подушки и лимонад. Можешь не переживать, что не найдётся темы для разговора, ведь рядом с тобой будет опытный психолог, который сможет добавить интересных вопросов. Ведущая: Полина Кузьминых — психолог. Осторожно, вход только для девочек. Более подробную информацию можешь уточнить у организатора —https://t.me/moment_vstrechi_ekb

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Шоу Свидания
Выбор редакции
Шоу Свидания

700₽

НЕконцерт: Хор выше гор
НЕконцерт: Хор выше гор

1500₽

Вечер стендап комедии
Вечер стендап комедии

от 600₽

по подписке
Ночь кино: Эстетика кошмара
Ночь кино: Эстетика кошмара
по подписке
Скандинавская ходьба
Скандинавская ходьба
по подписке
Концерт памяти Егора Летова
Концерт памяти Егора Летова

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста