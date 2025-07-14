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Спидфрендинг

Встречи
улица Тургенева, 22

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+

Про событие

Спидфрендинг во встречах — тёплая среда, все, кто пришёл, уже готовы дружить, осталось лишь выбрать с кем. Помнишь, как в детстве было легко завести новых друзей: давай играть. И все, теперь друзья. Взрослым быть не так просто, собрать старых друзей — задачка не из лёгких, должны сойтись все расписания, луна в юпитере и так далее, да ещё и интересы со временем могут разойтись. А найти новых как, где? Здесь. Полина готовит вопросы, которые подтолкнут к интересным обсуждениям и помогут за вечер приоткрыть свою личность и найти родственную душу, компаньона по походам в театр, на встречи, для совместного путешествия. Дело только за тобой. Чай и вкусности будут)

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