Спидфрендинг во встречах — тёплая среда, все, кто пришёл, уже готовы дружить, осталось лишь выбрать с кем. Помнишь, как в детстве было легко завести новых друзей: давай играть. И все, теперь друзья. Взрослым быть не так просто, собрать старых друзей — задачка не из лёгких, должны сойтись все расписания, луна в юпитере и так далее, да ещё и интересы со временем могут разойтись. А найти новых как, где? Здесь. Полина готовит вопросы, которые подтолкнут к интересным обсуждениям и помогут за вечер приоткрыть свою личность и найти родственную душу, компаньона по походам в театр, на встречи, для совместного путешествия. Дело только за тобой. Чай и вкусности будут)