В курортном городе странноватый парень влюбляется в девушку фотографа. Ее привлекают странности, его манят сокровища – он зарабатывает на жизнь, отыскивая металлоискателем утраченные драгоценности туристов: украшения, кольца, часы, безделушки. Куда их приведет знакомство? Они ещё не знают, что их будущая совместная жизнь обернется чередой испытаний, из которых невозможно выбраться невредимыми. Подсмотри за развитием отношений этой молодой пары от начала до конца через мясорубку времени и обстоятельств. Любовь. Быт. Боль. Всё сгниет в памяти. В ролях: Григорий Ильин, Варвара Брылина Режиссер и драматург — Роман Дымшаков.