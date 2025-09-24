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Спектакль-клоунада «Алло»

Центр Современной Драматургии
улица Малышева, 145АФ

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 16+
Спектакли
Необычное

Про событие

Впервые на Урале — питерская клоунада. Сольный спектакль артистки самого искреннего и энергичного театра клоунады с человеческим лицом, который гордится тем, что все его участники делают только то, что любят и любят, что делают. Тему спектакля авторы обозначили словами песни Сергея Васильева «Художник может быть один, а человек никак». Героиня, которая явно страдает творческими наклонностями, как принцесса в башне ждёт звонка, сообщения, спасения от него. Так кажется на первый взгляд. Есть ли кто-то на другом конце телефона и так ли уж этот звонок или сообщение нужны ей? Может, кому-то другому? Режиссёр — Дима Казенас. Автор и исполнительница — Ангелина Зеничёва.

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