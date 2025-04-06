Кто рано встаёт, того в «мы тут» показ Шрека ждёт. Будешь смотреть Шрек 2 на английском с субтитрами и после разговаривать на английском в свое удовольствие. Уровень языка: любой. Если беспокоишься за уровень/беглость/понимаемость языка, то откладывай волнения, тебе обязательно помогут найти нужные слова и объяснят непонятное. Как говорили великие: «Слушайте, сказочные существа, будьте как дома, вам тут официально рады». Это факт. Вход — донат для «мы тут» Номер для донатов: +79667307500 (альфа, сбер)