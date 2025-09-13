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Спальный район

Салют
улица Толмачёва, 17

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Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Труппа Monev возвращается на один день, чтобы откупорить дух знаменитого «Спального района», но под шатром бара «Салют». На сей раз уровень мэшапного кутежа будут поддерживать уже знакомые джокиры, на проекторе будут крутиться культовые пупы, будешь пить вкуснейшее пиво от Салюта, конечно же не обойдётся без увеселительных розыгрышей (да, опять разыгрывают хекса, подробности чуть позже), а также на манеже представят крутого фокусника! Вход в шапито будет свободным, но не забудь взять с собой удостоверение клоуна — паспорт.

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