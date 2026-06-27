Не многие знают что традиционные грузинские блюда можно приготовить на современный лад. На мастер-классе познакомишься с современной Грузинской кухней и продегустируешь блюда под бокал вина. Что тебя ждёт: Научишься делать тесто для хачапури и каждый участник слепит свой. Каждый сам сделает хачапури по-имеретински. Приготовишь треску по грузинским традициям в небольших группах. Сделаешь настоящее грузинское мороженое. Напитки (чай, кофе, вода), бокал вина и приветственный фуршет. Ты получишь электронные рецепты приготовленных блюд. Меню: Приветственный фуршет: закуска и коктейль, Хачапури по имеретински с грушей и голубым сыром, Треска под сыром сулугуни. Грузинское мороженое с сухофруктами.