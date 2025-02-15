Современная Азиатская кухня
Академия кулинарии «Это Просто», Московская улица, 66
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Завершение:
от 3350₽ до 3500₽
Возраст 14+
Мастер-классы
Еда
Про событие
Какова на вкус современная Азия? узнаешь на кулинарном мастер-классе. Что тебя ждёт? Познакомишься с азиатской кухней. Под руководством шеф-повара приготовишь блюда по меню. Самостоятельно приготовишь десерт. Напитки (чай, кофе, вода) и легкие закуски. Получишь электронные рецепты приготовленных блюд. Меню: Приветственный фуршет: закуска и коктейль; Ролл том ям; Поке с кино, курицей и гавайским соусом барбекю; Рисовые шарики Данго с карамельным соусом Митараши.
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