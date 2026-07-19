Совместный просмотр гран-при Бельгии
Московская улица, 287
Начало:
Завершение:
700₽
Возраст 16+
Про событие
Это не просто просмотр гонки — это возможность познакомиться с другими фанатами Формулы-1, обсудить любимый спорт и вместе прожить эмоции каждого обгона. Лучше приходить заранее, чтобы можно было выбрать напитки и закуски к ним.
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