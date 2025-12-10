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Сова
переулок Центральный Рынок, 6
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от 1900₽ до 3200₽
Возраст 12+
Концерты
Про событие
Грядущий декабрь вновь зазвучит гимнами любви и молодости: группа Сова даст концерт в Екатеринбурге. Романтичные голоса, танцевальные ритмы, ностальгические мелодии — звуки, которые доносятся как будто бы прямиком со школьных дискотек минувшего столетия — именно так прозвучат на концертах новые песни и уже занявшие место в сердце шлягеры коллектива.
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