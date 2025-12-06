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друнк — сольный концерт

Синдром
улица Антона Валека, 12

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 18+
Концерты
Необычное

Про событие

Новая волна честного русского инди, играющего на репите у всех, кто слышал ребят хотя бы раз. Это, наконец, случилось — друнк организует первый сольный концерт! Они уже месяц усиленно готовятся: продумывают промо, готовят мерч, записывают приглос. Для тебя даже создали свой собственный сериал о подготовке к сольнику, с шестой серии — в стиле нулевых. По секрету, цена на билеты формировалась так, чтобы выйти в ноль, так что если хочется поддержать группу — покупай саппорт-билеты или готовься примерять мерч. P.S. Последние пару месяцев друнк стремительно набирает популярность. Обложки в Яндекс музыке, победа в опен-колле от BandLink, поездка на кемп «Дикой мяты» в конце ноября. Ребята удивительно заряжены и чувствуют, что вот-вот о них узнают все. Если придёшь на сольник, сможешь говорить, что дружил с группой друнк с самого начала.

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