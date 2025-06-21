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Наступает период самых длинных дней, близятся белые ночи. В это время года Несущий свет озаряет каждого неспящего, и в каждом живом сердечке оставляет по лучику. По этому поводу 21 июня в Нирване будешь отмечать Солнцестояние2025 в электропанк настроении. В электро ключе выступят stuck in elevator; Ответственность за панк понесут Дик Пиг; А твои Любимые песни настиного кота традиционно объединят то и другое и третье.
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