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Соблазн

Самоцвет
улица Малышева, 29А

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

В декадентское полотно вечеринки «Соблазн» от неутомимого Андрея Янна вплетаеются шаманские узоры. Дарк-диско, электроник бади мьюзик, ориентальная и церемониальная музыка, не лишенная риска, пикантности и запретной привлекательности. Ключевой час ночи займут музыканты этно-электронной группы Uralica с горловым пением под трайбл и EBM. Также плести кружева ночи будут отметившиеся ранее в лайнапах вечеринки герои и героиня, а также редкая на появления в диджейской рубке Shinanay. Встречай: URALICA — live, Андрей Янн, Shinanay, Антон Эль, Polana Chudes, DB25 Вход свободный.

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