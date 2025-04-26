В декадентское полотно вечеринки «Соблазн» от неутомимого Андрея Янна вплетаеются шаманские узоры. Дарк-диско, электроник бади мьюзик, ориентальная и церемониальная музыка, не лишенная риска, пикантности и запретной привлекательности. Ключевой час ночи займут музыканты этно-электронной группы Uralica с горловым пением под трайбл и EBM. Также плести кружева ночи будут отметившиеся ранее в лайнапах вечеринки герои и героиня, а также редкая на появления в диджейской рубке Shinanay. Встречай: URALICA — live, Андрей Янн, Shinanay, Антон Эль, Polana Chudes, DB25 Вход свободный.