Сны во сне и наяву
ул. Мичурина 230, Парк Маяковского, сцена «Саундпарк»
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Бесплатно
Возраст 6+
Про событие
Многие знают, что психоаналитики и аналитические психологи говорят с клиентами об их сновидениях, но зачем это нужно? Бывают ли сновидения наяву и о чем может говорить их появление? На эти вопросы попробуешь ответить в ходе открытой лекции. Её проведет Серафима Масюкевич — психоаналитик, аналитический психолог. Член УРААП, консультативный член ОППЛ. Opn_Psy — научно-популярный проект «Психология на пальцах», в рамках которого приглашенные спикеры — практикующие психологи и психоаналитики — доступным языком объясняют сложные психологические феномены. Гости смогут задать интересующие вопросы и пообщаться со спикером. Необходимо пройти краткую регистрацию
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