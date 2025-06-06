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СМН

Свобода Концерт Холл
Черкасская улица, 12

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от 2300₽ до 13200₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Презентация нового альбома cmh в твоем городе. Фьюнералтур это абсолютно новая программа + все хиты из лучших релизов маэстро. Точное время запуска на площадку для твоей категории билета ты сможешь найти во встрече мероприятия в вк за несколько дней до концерта по ссылке: https://vk.com/cmh_ekb

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