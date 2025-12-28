Хэй! Чем ты занят 28 декабря? Если планов не было — залетай сюда. Музыкально-поэтический, волшебный, исторический, самый ламповый и мягкий (как плюшевый тюлень) квартирник, в котором примут участие твои друзья. А ещё, это же квартирник, а значит будет залипательный и милый интерактив — твоя царская фотокарточка с легендарного фотоаппарата полароид станет сердцем уникальной ёлочной игрушки! И ты сможешь её подарить себе и друзьям. Погружать в атмосферу тёплого праздника овеянные ароматами горячего чая с корицей, будут прекрасные артисты. И ты! Всё что хочешь — песни, стихи, этюды, открытый микрофон открыт для всего и всех. Адрес: Малышева 35. Место: Мы тут. Время: 19:00 Вход: донат от 250 р. Оплата на входе.