Возраст 18+
Концерты
Про событие
Саундтреком к непростому периоду послужит темная электроника: готика, индастриал, постпанк, абстрактный хип-хап. Отправляйся в обреченный путь вместе с: Запад-81 — строем в пропасть; Alba Warden — скопом в танец; РАЗНОСТЬ — толпой в спальню; Мордобойс — гурьбой на стену.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи