Саундтреком к непростому периоду послужит темная электроника: готика, индастриал, постпанк, абстрактный хип-хап. Отправляйся в обреченный путь вместе с: Запад-81 — строем в пропасть; Alba Warden — скопом в танец; РАЗНОСТЬ — толпой в спальню; Мордобойс — гурьбой на стену.