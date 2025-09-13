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Большая сольная программа из песен легендарных Slipknot от московской трибьют-группы Get This. С девятью участниками в составе, каждый из которых носит уникальную маску и номер, Slipknot создали запоминающийся визуальный стиль, который делает их выступления поистине незабываемыми. Музыка группы сочетает элементы металла, хардкора и даунтемпо, и они известны своим эмоциональным напряжением и мощной энергетикой на сцене.
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