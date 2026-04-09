Диджитал-стендап с презентациями. Это стендап-проект с презентациями, в котором шутят не комики, а реальные менеджеры и руководители. Возможность порефлексировать через юмор о тех вещах, которые задалбывают на работе и в работе. В бизнесе. Во фрилансе. Во взрослой профессиональной жизни. Приходи на (не) деловое и (не) серьёзное собрание, коллега, обсудить темы маркетинга, медиа, пиара, СДВГ и айти. Доклады подготовили уважаемые спикеры: Арсений Ашомко — совладелец, директор по развитию агентства «Виноу». Художественный руководитель и ведущий проекта «Слайдап». Ну очень хорош. Сергей Сивопляс — исполнительный директор фестиваля «ГикКон». Пресс-секретарь ХК «Динамо-Екатеринбург». Подкастер. Серьёзный человек. Валерий Гылка — основатель агентства «Амедиа». Короче, подпольщик. Рауф Исмаилов — Уверенный пользователь интернета.