Закрыв летний сезон на бурлящих жизнью верандах и бесчисленных южноуральских озерах, челябинские диджеи ищут новых развлечений. Slavinskas вновь навещает особнячок с пачкой цифровых релизов. Сможешь услышать его в середине ночи под прикрытием DJ Tinder и Maksks. Вход свободный.