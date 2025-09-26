Slavinskas, DJ Tinder, Maksks
улица Малышева, 29А
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Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Закрыв летний сезон на бурлящих жизнью верандах и бесчисленных южноуральских озерах, челябинские диджеи ищут новых развлечений. Slavinskas вновь навещает особнячок с пачкой цифровых релизов. Сможешь услышать его в середине ночи под прикрытием DJ Tinder и Maksks. Вход свободный.
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