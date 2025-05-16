Что бы включили внеземным цивилизациям диджеи «СЦ»? Кирилл Самойлов замолвил бы словечко за нестыдный евро-хаус. DJ Tinder явно прокрутил бы лучшие космик диско треки. А Слава Душин без сомнений включил бы все треки с флешки, где в названии есть слово alien. Вход свободный.