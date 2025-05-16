ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Екатеринбург
  2. События

Слава Душин, Кирилл Самойлов, DJ Tinder

Самоцвет
улица Малышева, 29А

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Что бы включили внеземным цивилизациям диджеи «СЦ»? Кирилл Самойлов замолвил бы словечко за нестыдный евро-хаус. DJ Tinder явно прокрутил бы лучшие космик диско треки. А Слава Душин без сомнений включил бы все треки с флешки, где в названии есть слово alien. Вход свободный.

Контакты

Телефон

ВКонтакте

Telegram

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста