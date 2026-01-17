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Слава Душин, Jazzothra, DJ Fake Nice

Самоцвет
улица Малышева, 29А

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Середину морозного января провожаем бодрыми прогулками и тонизирующими танцами под музыки из тех мест, где реки не замерзают, а птицы не улетают в отпуск на юг. — Слава Душин; — Jazzothra; — DJ Fake Nice. Вход свободный.

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