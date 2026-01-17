Слава Душин, Jazzothra, DJ Fake Nice
улица Малышева, 29А
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Середину морозного января провожаем бодрыми прогулками и тонизирующими танцами под музыки из тех мест, где реки не замерзают, а птицы не улетают в отпуск на юг. — Слава Душин; — Jazzothra; — DJ Fake Nice. Вход свободный.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи