Вечер пройдёт в формате модной тусовки. Уникальность проекта в полном погружении зрителей в действие: сцена – везде, актёры свободно перемещаются от барной стойки к танцполу, общаются как с персоналом, так и с гостями, показывая моменты из жизни заведения. Вечер обещает быть стильным, с щепоткой специй из эротики и юмора. Пять подруг (среди которых настоящий психолог/сексолог, не актриса) – собирательные образы очаровательных женщин, которые за столиком делятся со зрителями своими курьёзными барными историями, яркими желаниями, лёгкими мечтами и отвечают на актуальные вопросы завсегдатаев ночной жизни.