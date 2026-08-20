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С#кс в большом баре 2.0. Иммерсивная стендап комедия
улица Воеводина, 8
Начало:
Завершение:
от 2000₽ до 2600₽
Возраст 18+
Спектакли
Необычное
Еда
Про событие
Вечер пройдёт в формате модной тусовки. Уникальность проекта в полном погружении зрителей в действие: сцена – везде, актёры свободно перемещаются от барной стойки к танцполу, общаются как с персоналом, так и с гостями, показывая моменты из жизни заведения. Вечер обещает быть стильным, с щепоткой специй из эротики и юмора. Пять подруг (среди которых настоящий психолог/сексолог, не актриса) – собирательные образы очаровательных женщин, которые за столиком делятся со зрителями своими курьёзными барными историями, яркими желаниями, лёгкими мечтами и отвечают на актуальные вопросы завсегдатаев ночной жизни.
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