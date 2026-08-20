ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Екатеринбург
  2. События

С#кс в большом баре 2.0. Иммерсивная стендап комедия

Высота 5642
улица Воеводина, 8

Начало:

Завершение:

от 2000₽ до 2600₽
Возраст 18+
Спектакли
Необычное
Еда

Про событие

Вечер пройдёт в формате модной тусовки. Уникальность проекта в полном погружении зрителей в действие: сцена – везде, актёры свободно перемещаются от барной стойки к танцполу, общаются как с персоналом, так и с гостями, показывая моменты из жизни заведения. Вечер обещает быть стильным, с щепоткой специй из эротики и юмора. Пять подруг (среди которых настоящий психолог/сексолог, не актриса) – собирательные образы очаровательных женщин, которые за столиком делятся со зрителями своими курьёзными барными историями, яркими желаниями, лёгкими мечтами и отвечают на актуальные вопросы завсегдатаев ночной жизни.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Шоу Свидания
Выбор редакции
Шоу Свидания

700₽

НЕконцерт: Хор выше гор
НЕконцерт: Хор выше гор

1500₽

Вечер стендап комедии
Вечер стендап комедии

от 600₽

по подписке
Ночь кино: Эстетика кошмара
Ночь кино: Эстетика кошмара
по подписке
Скандинавская ходьба
Скандинавская ходьба
по подписке
Да здравствует Мексика!
Да здравствует Мексика!

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста