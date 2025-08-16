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  1. Екатеринбург
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Скетчинг с Ксенией Карташевой

Музей Андеграунда
улица Добролюбова, 4

Начало:

Завершение:

900₽
Возраст 16+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

Встреча скетчинг-клуба будет посвящена Дню города Екатеринбурга. Тема встречи — урбанистический скетч. Поговоришь о том как можно быстро, емко и динамично писать городскую среду, а также архитектурные детали. В конце занятия каждый подготовит собственный акварельный плакат с перспективой любимого города.

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