Скетчинг с Ксенией Карташевой
улица Добролюбова, 4
Начало:
Завершение:
900₽
Возраст 16+
Выставки
Мастер-классы
Про событие
Встреча скетчинг-клуба будет посвящена Дню города Екатеринбурга. Тема встречи — урбанистический скетч. Поговоришь о том как можно быстро, емко и динамично писать городскую среду, а также архитектурные детали. В конце занятия каждый подготовит собственный акварельный плакат с перспективой любимого города.
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