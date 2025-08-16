Встреча скетчинг-клуба будет посвящена Дню города Екатеринбурга. Тема встречи — урбанистический скетч. Поговоришь о том как можно быстро, емко и динамично писать городскую среду, а также архитектурные детали. В конце занятия каждый подготовит собственный акварельный плакат с перспективой любимого города.