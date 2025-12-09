Возраст 18+
Стендап
Необычное
Про событие
Импровизационное шоу, где комики пытаются «пробить» концовку легендарных отечественных и зарубежных скетч-шоу или придумать более смешные. Если названия «6 кадров», «Саша + Маша», "Даёшь молодёжь» вам о чём-нибудь говорят — это мероприятие для тебя. Запуск гостей начинается за пол часа до начала шоу, поэтому рекомендуется приходить заранее, чтобы занять свои места и сделать заказ.
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