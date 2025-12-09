Импровизационное шоу, где комики пытаются «пробить» концовку легендарных отечественных и зарубежных скетч-шоу или придумать более смешные. Если названия «6 кадров», «Саша + Маша», "Даёшь молодёжь» вам о чём-нибудь говорят — это мероприятие для тебя. Запуск гостей начинается за пол часа до начала шоу, поэтому рекомендуется приходить заранее, чтобы занять свои места и сделать заказ.