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Сканди-лето

Библиотечный Центр «Екатеринбург»
улица Мамина-Сибиряка, 193

Начало:

Завершение:

900₽
Возраст 14+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

Лекция и мастер-класс, посвященные скандинавскому дизайну. Вместе со Шведским клубом и брендом постеров Bloomsson Scandi Style сможешь окунуться в шведское лето. На тематическом вечере узнаешь о шведских традициях и сканди-стиле. Тебе расскажут о самом любимом шведском празднике — о Мидсоммаре, празднике середины лета, а после ты вдохновишься скандинавскими постерами в стильных интерьерах, узнаешь основные тренды в дизайне постеров и создашь свой собственный постер формата А3 (30x40 см). Лекторы: Ирина Максименко — Куратор и преподаватель Шведского клуба. Евгения Ивченко — Художник и дизайнер постеров бренда Bloomsson.

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