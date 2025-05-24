Приходи лекцию-дискуссию, чтобы погрузиться в анализ трех сказок и исследовать эротические отношения между персонажами. Раскроешь подсознательное влияние сказок на жизнь. В практической части тебя ждет создание собственной иллюстрации, вдохновленной сказочными образами. Сказки представляют собой богатый источник информации транслируемой через повествовательную структуру. Они содержат символический уровень, отражающий глубинные смыслы и ценности, которые рассказчик намерен передать. Одним из центральных элементов в сказочном символизме является репрезентация фундаментального принципа бинарности мужского и женского начала. Открытое обсуждение сексуальности часто было табуировано, сказки использовали символизм как средство передачи информации об отношениях. Запись в тг.