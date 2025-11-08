Sul sul! Отличный повод прокачать свои навыки харизмы, комедии, танцев и заполнить шкалу общения. В эту ночь твоя симуляция выйдет из-под контроля. Создай своего персонажа, выбери жизненную цель и проживи лучшую вечеринку сезона. Тебя ждут: — Танцы до потери потребностей. — Moodlet Bar — коктейли, которые влияют на настроение. — Яркая фотозона. — Реальные отношения, как в игре (только без паузы). Эта ночь — твой личный редактор судьбы: Создай себя заново, выбери эмоцию, настрой вайб. Твоя аура — зелёная, настроение — идеальное, и танцпол уже ждёт новых историй.