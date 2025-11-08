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Sims Party

Нирвана
улица Шевченко, 9

Начало:

Завершение:

от 499₽ до 2999₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Sul sul! Отличный повод прокачать свои навыки харизмы, комедии, танцев и заполнить шкалу общения. В эту ночь твоя симуляция выйдет из-под контроля. Создай своего персонажа, выбери жизненную цель и проживи лучшую вечеринку сезона. Тебя ждут: — Танцы до потери потребностей. — Moodlet Bar — коктейли, которые влияют на настроение. — Яркая фотозона. — Реальные отношения, как в игре (только без паузы). Эта ночь — твой личный редактор судьбы: Создай себя заново, выбери эмоцию, настрой вайб. Твоя аура — зелёная, настроение — идеальное, и танцпол уже ждёт новых историй.

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