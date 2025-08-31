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Концерты
Про событие
Рок-концерт, который объединит артистов и слушателей в один живой поток музыки и эмоций. Тебя ждёт вечер с честной музыкой: — живой вокал — живой инструментал — ни капли фонограммы Тут готовят качественный звук, свет, атмосферу, чтобы каждый, кто придёт, получил максимум эмоций и воспоминаний. На сцену выйдут: — DIE'O'TONIKA — Shady Angel — Резус Отрицательный — BRAVERMAN — TOYAR Конец лета — идеальное время, чтобы встряхнуться и зарядиться настоящим драйвом.
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