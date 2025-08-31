ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Екатеринбург
  2. События

Симбиоз

Нирвана
улица Шевченко, 9

Начало:

Завершение:

от 700₽ до 2700₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Рок-концерт, который объединит артистов и слушателей в один живой поток музыки и эмоций. Тебя ждёт вечер с честной музыкой: — живой вокал — живой инструментал — ни капли фонограммы Тут готовят качественный звук, свет, атмосферу, чтобы каждый, кто придёт, получил максимум эмоций и воспоминаний. На сцену выйдут: — DIE'O'TONIKA — Shady Angel — Резус Отрицательный — BRAVERMAN — TOYAR Конец лета — идеальное время, чтобы встряхнуться и зарядиться настоящим драйвом.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Металл шоу | Metal Gods Show
Металл шоу | Metal Gods Show

1000₽

Bumble Beezy
Bumble Beezy

от 2000₽

НЕконцерт: Хор выше гор
НЕконцерт: Хор выше гор

1500₽

Pyrokinesis
Pyrokinesis

от 2600₽

Тролль Гнёт Ель
Тролль Гнёт Ель

1600₽

Концерт рок-группы Rockets
Концерт рок-группы Rockets

от 3700₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста