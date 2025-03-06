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Сильные и прекрасные женщины парфюмерного мира

улица Чебышёва, 6, 4 эт., офис 422/2

Начало:

Завершение:

1300₽
Возраст 16+
Необычное

Про событие

Обсудишь роль женщин в парфюмерной индустрии в исторической перспективе. Узнаешь, например: -Кем была «плохая принцесса» французской парфюмерии, и почему ее везде сопровождали цыплятки? -Как детские походы на рынок за молоком и творогом заложили фундамент карьеры одной из величайших женщин-парфюмеров 20 века? -Таппути-Белатекаллим – это реальный персонаж или праздничная выдумка? Также ты познакомишься с несколькими культовыми ароматами современности, созданными парфюмерами-женщинами, узнаешь историю их создания. Проведёшь дегустацию этих ароматов и обсудишь, о чем говорят женщины в своих парфюмерных работах. Ведущие: парфюмер Марина Санникова, ольфакторный художник Ирина Суворова. Обязательна предварительная регистрация и предоплата: Марина, +7 961 774 70 28 (вотсап, телеграм).

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