Обсудишь роль женщин в парфюмерной индустрии в исторической перспективе. Узнаешь, например: -Кем была «плохая принцесса» французской парфюмерии, и почему ее везде сопровождали цыплятки? -Как детские походы на рынок за молоком и творогом заложили фундамент карьеры одной из величайших женщин-парфюмеров 20 века? -Таппути-Белатекаллим – это реальный персонаж или праздничная выдумка? Также ты познакомишься с несколькими культовыми ароматами современности, созданными парфюмерами-женщинами, узнаешь историю их создания. Проведёшь дегустацию этих ароматов и обсудишь, о чем говорят женщины в своих парфюмерных работах. Ведущие: парфюмер Марина Санникова, ольфакторный художник Ирина Суворова. Обязательна предварительная регистрация и предоплата: Марина, +7 961 774 70 28 (вотсап, телеграм).