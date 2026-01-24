Триллер по реальным событиям. Июнь 2011 года. Двое независимых шведских журналистов Йохан и Мартин решают сделать эксклюзивный репортаж о мятежной эфиопской провинции Огаден, где правительственные войска ведут войну с повстанцами Национального фронта освобождения Огадена. Чтобы накопать компромат на известного шведского политика Карла Бильдта, имевшего отношение к компании, занимающейся разведкой нефти в странах Африки, Йохан и Мартин проникают в Огаден с помощью повстанцев. Однако вскоре их ловят, и у журналистов остается одна надежда – что их вытащат те, под кого они копали. Фильмы в киноклубе показываются на шведском языке с русскими субтитрами. После просмотра обсудишь фильм и поделишься впечатлениями от увиденного на русском языке.