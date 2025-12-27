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Шуметь можно! VOL. 6: Смотри музыку

Библиотечный Центр «Екатеринбург»
улица Мамина-Сибиряка, 193

Начало:

Завершение:

от 900₽ до 1800₽
Возраст 16+
Кино
Игры
Мастер-классы

Про событие

Библиотека превратится в офлайн-версию канала MTV Russia начала 2000-х. «Заберись» в телевизор и на один вечер стань частью той музыкально-раскрепощённой вселенной. Через множество активностей ты попытаешься воссоздать «эмтивишную» свободу. Что тебя ждёт: • обсуждение клипов в «Не 12 злобных зрителей» — в роли Яны Чуриковой выступит автор канала «Нормальный инди-рок» Дмитрий Ханчин • Давай на спор — за выполнение заданий тут будут «платить» биографиями музыкантов от издательства Бомбора и мерчём • создание реактивных коллажей и кастомайзинг 3D-фигурки логотипа MTV на мастер-классе дизайнера Тани Цуркану • телемарафон с сериалом «Клиника», мультфильмами «Южный Парк» и «Бивис и Баттхед», реалити-шоу и передачами • Звёздные бои насмерть — игра по мотивам мультика, в котором пластилиновые знаменитости сражались на ринге • Поп-шок — на плеерах будет синхронно появляться перевод текстов хитов 2000-х (твоя психика уже не будет прежней) • розыгрыш подарочного мегабокса

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