«Штрихи любви»: эротика в искусстве и жизни великих мастеров
Класс искусств «MIRvOIR», проспект Ленина, 48
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Завершение:
1600₽
Возраст 18+
Выставки
Мастер-классы
Еда
Про событие
Граница между вдохновением и пороком. Эротика всегда занимала особое место в искусстве, от античных скульпторов до современных художников. Она воплощалась в самых разных формах – от нежной чувственности до откровенной пошлости. Однако вопрос о её месте в жизни и творчестве гениев остаётся сложным и многогранным. Студия искусств MIRvOIR приглашает тебя на изысканный арт-вечер, посвящённый сексуальным скандалам, эротическим шедеврам и любви в День святого Валентина. В программе: обсуждение интимных подробностей великих картин, любовных приключений художников, дегустация вин, роспись гипсовой скульптуры Купидона. Купидон тебя приятно удивит! Запись в тг: https://t.me/azermari
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