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щщщиииттт!

Свобода Концерт Холл
Черкасская улица, 12

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Завершение:

от 2600₽ до 4200₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Группа щщщиииттт! отправляется в большой весенний тур, который приурочен к 10-летию коллектива. щщщиииттт! исполнят все самые важные песни + хиты. щщщиииттт! — это музыка внутренних терзаний и разочарований в самом себе. Благодаря цепким мелодиям и понятным каждому текстам, группа моментально стала одним из главных явлений на отечественной сцене, расширяя с каждым днём географию своих слушателей.

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