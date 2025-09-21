ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Екатеринбург
  2. События

Шоу Легенды: Coldplay, RHChP, Linkin Park

Свобода Концерт Холл
Черкасская улица, 12

Начало:

Завершение:

от 800₽ до 1300₽
Возраст 18+
Стендап
Концерты

Про событие

Не просто шоу, а бальзам для ушей и души. Большой концерт, который возвращает тебя в ту точку, где актуальна хорошая, качественная рок-музыка. Три трибьюта, от каждого из которых у тебя сведёт олдскулы. Сет каждого из них 1,5 часа. За один раз ты посетишь сразу 3 концерта. Добро пожаловать на самую громкую кавер-вечеринку Урала — шоу Легенды. — Coldplay в исполнении OldPlay. Февральский концерт ребят воодушевил и публику, и самих ребят. После многочисленных восторженных отзывов — они снова готовы показать тебе небо, полное звёзд. — Red Hot Chili Peppers в исполнении Del Tremens. Настоящие монстры рока из Перми, которые несколько раз в год радуют пермские площадки сочными и качественными рок-трибьютами, и особо вкусными у них получаются жгучие чилийские перцы. — Linkin Park в исполнении [Reanimation]. Ты мог видеть этих ребят на фестивалях, а ещё душевно горланить с ними вместе всем залом главные хиты LP на сольниках. Они не оставят тебя равнодушным.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Стендап по-женски
Стендап по-женски
до

от 590₽

Металл шоу | Metal Gods Show
Металл шоу | Metal Gods Show

1000₽

Шоу Свидания
Выбор редакции
Шоу Свидания

700₽

Bumble Beezy
Bumble Beezy

от 2000₽

Стендап шокер
Стендап шокер

1000₽

НЕконцерт: Хор выше гор
НЕконцерт: Хор выше гор

1500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста