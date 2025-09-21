Не просто шоу, а бальзам для ушей и души. Большой концерт, который возвращает тебя в ту точку, где актуальна хорошая, качественная рок-музыка. Три трибьюта, от каждого из которых у тебя сведёт олдскулы. Сет каждого из них 1,5 часа. За один раз ты посетишь сразу 3 концерта. Добро пожаловать на самую громкую кавер-вечеринку Урала — шоу Легенды. — Coldplay в исполнении OldPlay. Февральский концерт ребят воодушевил и публику, и самих ребят. После многочисленных восторженных отзывов — они снова готовы показать тебе небо, полное звёзд. — Red Hot Chili Peppers в исполнении Del Tremens. Настоящие монстры рока из Перми, которые несколько раз в год радуют пермские площадки сочными и качественными рок-трибьютами, и особо вкусными у них получаются жгучие чилийские перцы. — Linkin Park в исполнении [Reanimation]. Ты мог видеть этих ребят на фестивалях, а ещё душевно горланить с ними вместе всем залом главные хиты LP на сольниках. Они не оставят тебя равнодушным.