Вторая вечеринка по случаю дня рождения бара. И вновь банкетный зал «Самоцвета» поражает: пятизвездочный отель навестит московский гость Sexstasy, пять лет назад ставший первым приглашенным диджеем «Самоцвета». Sexstasy — харизматичный артист и диджей, глубоко исследующий музыкальные вселенные электронной музыки. За пять лет он успел выступить на крупных отечественных фестивалях и посетить не один десяток стран в рамках затяжных международных турне. Sexstasy (Москва) DJ Pak Elfilter Саша Комарский Слава Душин b2b Elfilter Вход свободный.