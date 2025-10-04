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Sexstasy

Самоцвет
улица Малышева, 29А

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Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Вторая вечеринка по случаю дня рождения бара. И вновь банкетный зал «Самоцвета» поражает: пятизвездочный отель навестит московский гость Sexstasy, пять лет назад ставший первым приглашенным диджеем «Самоцвета». Sexstasy — харизматичный артист и диджей, глубоко исследующий музыкальные вселенные электронной музыки. За пять лет он успел выступить на крупных отечественных фестивалях и посетить не один десяток стран в рамках затяжных международных турне. Sexstasy (Москва) DJ Pak Elfilter Саша Комарский Слава Душин b2b Elfilter Вход свободный.

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