Гастроспектакль с Тимуром Саулебаевым. На этом гастроспектакле тебя ждёт увлекательное путешествие. Исследуешь три основные стихии, которые влияют на человеческую жизнь и культуру — земля, воздух, вода. Меню вечера: Welcome drink - Prosecco Bruni 1 курс: Копченая тыква с глазированным орехом пекан и кунжутом ким чи & Domaine Jean Collet & Fils, «Rose» Cremant de Bourgogne, Burgundy, France. 2 курс: Олень Фламбаду в своей стихии & Kurtatch, «Pinot Bianco», Alto Adige, Italy, 2021. 3 курс: Сосьвинская сельдь, стейк из батата и тартар из томатов на бородинском грильяже & Domaine Jean-Charles Rion, Bourgogne Aligote, Burgundy, France, 2022. 4 курс: Томленая говядина с овощным гратеном и соусом из сморчков & Castello dei Rampolla, Chianti Classico, Toscana, Italy, 2018. 5 курс: Творожные пончики глазированые гречишно - солодовым медом с муссом из ряженки & Claude Thorin, «Rubis» Pineau des Charentes, Cognac, France.