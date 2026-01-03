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Северный Урал: своё, настоящее

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проспект Ленина, 50

Начало:

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700₽
Возраст 0+

Про событие

Совершишь блиц-вылазку в земли бывшего Богословского горного округа и поговоришь об аутентичном наследии Серова, Североуральска, Карпинска, Ивделя и поселка Полуночное (да-да), о коренном уральском заводчике Походяшине, ртутном короле Ауэрбахе, посмотришь на авангардное наследие Серова и деревянную градирню по методу инженера Шухова, разберёшься, зачем тратить два дня, чтобы увидеть деревянное наследие Полуночного. На лекции будешь разговаривать не о природных богатствах, а человеческих историях и их отражении в ландшафтах, культуре и историческом наследии разных мест Большого Урала. Посмотришь картинки, поговоришь о смыслах, откроешь для себя то, о чём не напишет Иванов. Лектор: путешественник, популяризатор истории Урала, экскурсовод-автор Дмитрий Москвин.

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