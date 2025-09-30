Импровизационное шоу, где комики прямо на сцене пытаются придумать шутки из тем, которые им достанутся. Никогда не угадаешь, что сейчас будет происходить. Запуск гостей начинается за полчаса до начала шоу, поэтому рекомендуется приходить заранее, чтобы занять свои места и сделать заказ. Рассадка осуществляется администратором на месте.