Возраст 18+
Стендап
Про событие
Сергей Лубковский — опытный комик из Екатеринбурга, который за час своих лучших шуток точно поднимет тебе настроение перед рабочей неделей. В его выступлении можно услышать такие слова, как «разъэтовался» и «пришпандорить», а в конце, даже будет сальто (не точно). Сбор гостей начинается за 30 минут до начала мероприятия.
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