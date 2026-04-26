Сергей Лубковский — опытный комик из Екатеринбурга, который за час своих лучших шуток точно поднимет тебе настроение перед рабочей неделей. В его выступлении можно услышать такие слова, как «разъэтовался» и «пришпандорить», а в конце, даже будет сальто (не точно). Сбор гостей начинается за 30 минут до начала мероприятия.