Sereda, Саша Воробьев, DJ Pak
улица Малышева, 29А
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Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Кто такой Артем Середа и какие жанры танцевальной музыки, его захватывают? Каким будет повествование первого сета в «СЦ» Саши Воробьева из группы «Шарташ»? Каким будет завершение вечеринки с DJ Pak: прямым и мелодичным или спиральным и вихрастым? Вход свободный.
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