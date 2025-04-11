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Sereda, Саша Воробьев, DJ Pak

Самоцвет
улица Малышева, 29А

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Кто такой Артем Середа и какие жанры танцевальной музыки, его захватывают? Каким будет повествование первого сета в «СЦ» Саши Воробьева из группы «Шарташ»? Каким будет завершение вечеринки с DJ Pak: прямым и мелодичным или спиральным и вихрастым? Вход свободный.

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