Кто такой Артем Середа и какие жанры танцевальной музыки, его захватывают? Каким будет повествование первого сета в «СЦ» Саши Воробьева из группы «Шарташ»? Каким будет завершение вечеринки с DJ Pak: прямым и мелодичным или спиральным и вихрастым? Вход свободный.