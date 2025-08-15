Чики-брики! Храни свои пальчики, чтобы в пятницу хватать стаканы, бокалы и рюмки; отбивать пятюню друзьям и знакомым; крутить ладошками на танцполе под Podfartiloo, Sereda и Машу Угаеву. Вход свободный.