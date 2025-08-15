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Sereda, Podfartiloo, Маша Угаева

Самоцвет
улица Малышева, 29А

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Чики-брики! Храни свои пальчики, чтобы в пятницу хватать стаканы, бокалы и рюмки; отбивать пятюню друзьям и знакомым; крутить ладошками на танцполе под Podfartiloo, Sereda и Машу Угаеву. Вход свободный.

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