Sereda, Podfartiloo, Маша Угаева
улица Малышева, 29А
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Чики-брики! Храни свои пальчики, чтобы в пятницу хватать стаканы, бокалы и рюмки; отбивать пятюню друзьям и знакомым; крутить ладошками на танцполе под Podfartiloo, Sereda и Машу Угаеву. Вход свободный.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи