Радости нет границ, а бесконечность не предел! Поиграешь в лапту, лимбо и расчехлишь воздушные гитары на танцполе субботнего «Самоцвета». Играют прекрасные дивы Selfish и Ekatkatya, а также заслуженный коллекционер Уральской республики Антон Эль. Вход свободный.