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Selfish, Антон Эль, Ekatkatya

Самоцвет
улица Малышева, 29А

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Радости нет границ, а бесконечность не предел! Поиграешь в лапту, лимбо и расчехлишь воздушные гитары на танцполе субботнего «Самоцвета». Играют прекрасные дивы Selfish и Ekatkatya, а также заслуженный коллекционер Уральской республики Антон Эль. Вход свободный.

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