Selfish, Антон Эль, Ekatkatya
улица Малышева, 29А
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Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Радости нет границ, а бесконечность не предел! Поиграешь в лапту, лимбо и расчехлишь воздушные гитары на танцполе субботнего «Самоцвета». Играют прекрасные дивы Selfish и Ekatkatya, а также заслуженный коллекционер Уральской республики Антон Эль. Вход свободный.
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