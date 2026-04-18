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Селектика: Ночная смена

Самоцвет
улица Малышева, 29А

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Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Движок промо-объединения «Селектика» разгоняется на полную. Гномы и колдуны устраивают дневной музыкально-просветительский фестик с разговорами, звуками, выставкой и чайной поляной. Гости, почитатели, а также московские и казанские послы отправятся на вечеринку в «Самоцвет». В диджейской рубке казанский ночной деятель Ser Martin и вся формация «Селектики» с друзьями. SER MARTIN Nikita Gap b2b Ekatkatya Sereda Кирилл Самойлов b2b Maksks Саша Стрежнев Вход свободный.

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