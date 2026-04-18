Движок промо-объединения «Селектика» разгоняется на полную. Гномы и колдуны устраивают дневной музыкально-просветительский фестик с разговорами, звуками, выставкой и чайной поляной. Гости, почитатели, а также московские и казанские послы отправятся на вечеринку в «Самоцвет». В диджейской рубке казанский ночной деятель Ser Martin и вся формация «Селектики» с друзьями. SER MARTIN Nikita Gap b2b Ekatkatya Sereda Кирилл Самойлов b2b Maksks Саша Стрежнев Вход свободный.