Селектика: Ночная смена
улица Малышева, 29А
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Движок промо-объединения «Селектика» разгоняется на полную. Гномы и колдуны устраивают дневной музыкально-просветительский фестик с разговорами, звуками, выставкой и чайной поляной. Гости, почитатели, а также московские и казанские послы отправятся на вечеринку в «Самоцвет». В диджейской рубке казанский ночной деятель Ser Martin и вся формация «Селектики» с друзьями. SER MARTIN Nikita Gap b2b Ekatkatya Sereda Кирилл Самойлов b2b Maksks Саша Стрежнев Вход свободный.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи