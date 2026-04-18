Срочные новости с волшебной поляны. Гномы прерывают спячку новым ярким форматом — музыкальным фестом. Источники сообщают: готовят обсуждение музыки «темных двадцатых», особенности музыкальных медиа Казани и Екатеринбурга и клипов с уральским колоритом. Тебя ждут: Паблик-ток с авторами музыкальных телеграм-каналов Екатеринбурга; Выступления артистов новой электронной уральской волны; Выставка экспериментальных художников; Чайный маркет; Зона мерча от бренда SNW. 14:00 — Никита Махнев (основатель бренда одежды SNW): «Как уральский стритвир объединяет стиль, спорт и музыку»; 15:00 — Открытый разговор с авторами музыкальных телеграм-каналов Екатеринбурга; 16:00 — Сергей Мартынычев (арт-директор бара «Мелок», автор канала Казанская тусовка): «Как любовь к музыке и вечеринкам дала старт новой медиа-культуре Казани»; 17:00 — Шура Богачева (журналистка «Афиши» и автор канала «Субкультура Шура»): «Нефоры, пацанчики, новые добрые и старые страдальческие: какую музыку слушают нынешние молодые»; 19:00 — Алёна Тремазова (режиссер, создательница киномастерской Kinolook): «Клипы — уникальная форма киноязыка»; Ожидается подорожание билетов.