Что такое сексуальность? Далеко не декольте, красная помада и каблуки. Это то, что исходит изнутри и у каждого своё. Какая сексуальность твоя? На встрече будут подняты актуальные вопросы проявления себя полноценной взрослой и сексуальной женщиной. В игре есть несколько типов клеток: общие и уникальные. Через общие карточки исследуешь, как проявляется твоя сексуальность или что мешает ей проявиться, также сделаешь групповые практики. Через уникальные карточки проработаешь такие вещи, как влияние извне на сексуальность, семейные установки и выполнишь задания индивидуально и в группе. И это только малая часть. Обеспечит безопасную среду Вера, будет рядом, и если темы будут слишком горячими и болезненными, то обязательно поможет. Ведущая: психолог Вера Махаева Запись у Софы в личные сообщения в тг.