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Сексуальность - энергия жизни

Встречи
Ленина 50а - 501

Начало:

Завершение:

1800₽
Возраст 18+
Игры

Про событие

Что такое сексуальность? Далеко не декольте, красная помада и каблуки. Это то, что исходит изнутри и у каждого своё. Какая сексуальность твоя? На встрече будут подняты актуальные вопросы проявления себя полноценной взрослой и сексуальной женщиной. В игре есть несколько типов клеток: общие и уникальные. Через общие карточки исследуешь, как проявляется твоя сексуальность или что мешает ей проявиться, также сделаешь групповые практики. Через уникальные карточки проработаешь такие вещи, как влияние извне на сексуальность, семейные установки и выполнишь задания индивидуально и в группе. И это только малая часть. Обеспечит безопасную среду Вера, будет рядом, и если темы будут слишком горячими и болезненными, то обязательно поможет. Ведущая: психолог Вера Махаева Запись у Софы в личные сообщения в тг.

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