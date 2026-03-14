Секретное место
Черкасская улица, 12
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от 399₽ до 2799₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Если ты здесь — значит ты свой. На одну ночь откроется Секретное место, где: — диджеи играют так, будто завтра сессия отменена; — пивной пинг-понг превращается в чемпионат по харизме; — лототрон крутится быстрее, чем мысли после третьего коктейля; — спецменю заставляет забыть о существовании обычных напитков. Здесь будет громко. Здесь будет тесно. Здесь будет весело до хрипоты.
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