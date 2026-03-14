ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Екатеринбург
  2. События

Секретное место

Свобода Концерт Холл
Черкасская улица, 12

Начало:

Завершение:

от 399₽ до 2799₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Если ты здесь — значит ты свой. На одну ночь откроется Секретное место, где: — диджеи играют так, будто завтра сессия отменена; — пивной пинг-понг превращается в чемпионат по харизме; — лототрон крутится быстрее, чем мысли после третьего коктейля; — спецменю заставляет забыть о существовании обычных напитков. Здесь будет громко. Здесь будет тесно. Здесь будет весело до хрипоты.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста