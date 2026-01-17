Тусовка, о которой потом будут говорить шёпотом и пересматривать сторис по сто раз. Тебя ждут: — диджеи, которые знают, как раскачать даже тех, кто «я просто постоять»; — бирпонг до последнего броска; — лототрон — потому что удача тоже должна тусоваться; — welcome drink с первого шага; — спецменю для тех, кто не готов уходить. Будет ночь, о которой потом говорят: «Вот это было…» Ты знаешь, куда идти.