Secret Place
Черкасская улица, 12
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Завершение:
от 399₽ до 2599₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Тусовка, о которой потом будут говорить шёпотом и пересматривать сторис по сто раз. Тебя ждут: — диджеи, которые знают, как раскачать даже тех, кто «я просто постоять»; — бирпонг до последнего броска; — лототрон — потому что удача тоже должна тусоваться; — welcome drink с первого шага; — спецменю для тех, кто не готов уходить. Будет ночь, о которой потом говорят: «Вот это было…» Ты знаешь, куда идти.
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