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Secret Place

Свобода Концерт Холл
Черкасская улица, 12

Начало:

Завершение:

от 399₽ до 2599₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Тусовка, о которой потом будут говорить шёпотом и пересматривать сторис по сто раз. Тебя ждут: — диджеи, которые знают, как раскачать даже тех, кто «я просто постоять»; — бирпонг до последнего броска; — лототрон — потому что удача тоже должна тусоваться; — welcome drink с первого шага; — спецменю для тех, кто не готов уходить. Будет ночь, о которой потом говорят: «Вот это было…» Ты знаешь, куда идти.

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